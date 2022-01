Volte mě a zařídím léčbu plešatosti zdarma, slibuje Korejcům kandidát na prezidenta

Lee Jae-myung tvrdí, že léčba na podporu růstu vlasů by měla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Kritici nevidí za slibem nic jiného než populismus, protože nic není zdarma a hrazení léčebných prostředků by zatížilo rozpočet. „Tenhle nápad se může zdát jako nezbytný pro mnoho lidí obávající se o ztrátu svých vlasů, ale není to nic jiného než populismus, který by zhoršil stabilitu programu zdravotního pojištění,“ nebral si servítky konzervativní list Munhwa Ilbo.