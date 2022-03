Vědci podle chrochtání dokázali rozlišit prasečí emoce

„Na této studii ukazujeme, že zvuky zvířat poskytují skvělý vhled do jejich emocí,” uvedla Elodie Brieferová z Kodaňské univerzity, která se na studii podílela.

„Vytrénovali jsme algoritmus k dekódování prasečího chrochtání. Nyní potřebujeme někoho, kdo by algoritmus převedl do aplikace, kterou by farmáři mohli využívat ke zlepšení životních podmínek svých zvířat,” vysvětlila Brieferová.