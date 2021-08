Ve 13 letech má olympijskou medaili, nedávno přitom hleděla smrti do tváře

Ve finále soutěže, které poznamenaly pády některých závodnic, předvedla britská teenagerka mimořádný výkon. „Bylo to skvělé finále. Všechny holky zaválely. Jsem nadšená, nemůžu se dočkat, až medaili ukážu doma,” jásala po skončení závodu Brownová, dcera britského otce a japonské matky, která dlouhodobě žije a trénuje v Kalifornii.

Stala se nejmladším britským medailistou v historii OH.

Před 14 měsíci se Britka těžce zranila při tréninku, kdy upadla na vrcholu rampy a po dopadu utrpěla zlomeninu lebky a zápěstí. „Když ji v bezvědomí převezli do nemocnice, všichni se báli o její život. Má velké štěstí, že je naživu,” uvedl tehdy její otec.

Brownová je nejmladším britským sportovcem, jaký kdy na olympijských hrách získal medaili. S věkem 13 let a 43 dní překonala o 15 dní rekord plavkyně Margery Hintonové z roku 1928. Vůbec nejmladším známým medailistou z olympijských her však zůstává řecký sportovec Dimitrios Lundras, který na hrách v roce 1896 startoval v soutěži družstev ve cvičení na bradlech a získal bronzovou medaili. Tehdy mu bylo 10 let a 218 dní.