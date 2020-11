Unikátní nález umožní vědcům nahlédnout do minulosti. Foto: Profimedia.cz

Unikátní nález umožní vědcům nahlédnout do minulosti. Foto: Profimedia.cz

V Thajsku objevili téměř 5000 let starou kostru plejtváka

Nedaleko thajského Bangkoku byl učiněn unikátní objev, který by dle slov vědců mohl poskytnou výjimečné „okno do minulosti“. Zhruba dvanáct kilometrů od pláže byl nalezena kostra velryby, pravděpodobně předka plejtváka Brydeova. Její stáří je odhadováno na 3 až 5 tisíc let.