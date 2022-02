V hobby marketu si koupili monsteru za pár stovek, její cena je však mnohem vyšší

Harry Langstaff and Amy Biffová z Hullu mají společný koníček, kterým jsou pokojové rostliny, které mimo jiné prodávají na internetu. Když proto přišli do řetězce hobby marketů B&Q, nemohli uvěřit vlastním očím. Jedna z monster měla nažloutlou barvu listu, což pracovníci prodejny vyhodnotili jako vadu na kráse a kytku zlevnili na polovinu.

„Když jsme přišli do obchodu a viděli tam tuhle monsteru, nemohli jsme tomu uvěřit. Pro nás milovníky kytek je to v podstatě jako výhra v loterii. Rychle jsme ji koupili, naložili do auta na zadní sedadlo a vezli ji domů, jako by to bylo naše dítě,” uvedla mladá dvojice Britů.