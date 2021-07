V bizarní japonské show běhají ženy do prudkých kopců

Show televizní stanice Asahi má i s titulky a reklamami pouhých šest minut a vysílá se vždy od pondělí do čtvrtka před půl druhou v noci. I když se nejedná zrovna o nejlepší vysílací čas, své diváky zcela jistě show s názvem Zenrjókuzaka (což by se volně dalo přeložit jako Plnou parou do kopce) má. Vysílá se totiž již dlouhých 15 let.