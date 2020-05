V Atlantě se podařilo zachytit narození mláděte běluhy severní

Pro dobrotu na žebrotu. Zachránil velrybí mládě, teď mu za to hrozí pokuta

Pro dobrotu na žebrotu. Zachránil velrybí mládě, teď mu za to hrozí pokuta Koktejl

Matka i se svým potomkem po náročné práci odpočívají stranou od ostatních velryb. Období březosti u běluh severních trvá 15 až 16 měsíců. Běluha severní patří do řádu kytovců, čeledi narvalovití. Přezdívá se jí „mořský kanár“, protože se dorozumívá pestrou škálou zvuků doplněných o bohaté mimické schopnosti.

V pražské ZOO se narodilo další slůně, je to samička

V pražské ZOO se narodilo další slůně, je to samička Domácí

Typická je pro běluhu její bílá barva.V dospělosti dorůstá běžně délky 4,5 metru, ale jsou zaznamenáni i šestimetroví jedinci tohoto druhu. Váha běluh se běžně pohybuje v rozmezí od 700 do 1600 kg. Mláďata se rodí šedá, svoji bílou barvu získávají až zhruba ve čtyřech letech věku.

Ve volné přírodě běluhy žijí v malých skupinkách, které sestávají z matky a jejích mláďat. Samci se k samici připojují jen v době rozmnožování. Běžně se dožívají přes 60 let. Vyskytují se ve studených mořích Arktidy a na jih pronikají až do řeky Sv. Vavřince či do sibiřských řek. V minulosti se vyskytovaly i v Baltském moři.