Uplavala, guvernére. Trump řešil problém s podáním rukou

Trump do Arizony zavítal tento týden v rámci návštěvy továrny na výrobu ochranných pomůcek. Po příletu do Phoenixu však došlo k menšímu nedorozumění, když si chtěl prezident podat ruku s arizonským guvernérem. Vzhledem k pandemii koronaviru se však nedoporučuje, aby si lidé podávali ruce. Místo toho mají volit jiný způsob společenského gesta. A to si na poslední chvíli nejspíš uvědomila i americká hlava státu.