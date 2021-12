Umístil před obchod figurínu ve spacáku, lidé si ji pletou s mrtvým bezdomovcem

Ačkoliv kampaň podpořil i starosta města, policii se takový čin nelíbí. Občané si údajně figurínu pletou s mrtvým lidským tělem a volají kvůli tomu na tísňovou linku. „Udělali jsme to kvůli šíření povědomí. Je to náš způsob, kterým se snažíme donutit lidi, aby se zamysleli. Nemáme v plánu figurínu odstranit,” uvedl Lee.

„Většina reakcí byla milá. Někteří lidé dokonce nosili kávu a jídlo. Starosta náš projekt schválil, takže to vypadá, že jediná policie s tím má problém,” pokračoval Lee, jenž k figuríně umístil i zarámovaný nápis: „Tady dole je to špatné místo pro vývěsku. A je to ještě horší místo pro život.”