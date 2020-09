Turistka chytla tygra za genitálie, aby si udělala co nejlepší selfie

Ochránci zvířat ale upozorňují, že problém spočívá jinde. I kdyby si turistka zvíře jen hladila, jako to dělají tisíce dalších turistů - podle slov zoo vždy pod dohledem vyškoleného pracovníka, samotné umožnění blízkého kontaktu se šelmami výrazně snižuje jejich kvalitu života.

Americký stát New York zakázal blízký kontakt lidí se šelmami už v roce 2014, na jiných místech - ať už USA nebo zejména jihovýchodní Asii - ale toto podnikání pokračuje.

Chcete krmit tygří mládě z lahve? Za 40 dolarů (zhruba 900 korun) to v Thajsku není žádný problém. O polovinu méně pak zaplatíte, pokud si chcete pohladit dospělého tygra.

Kritici upozorňují na to, že aby divoké zvíře bylo schopné ustát tolik kontaktů s lidmi, musí být pod sedativy. Dokládat to mají záběry, na kterých jsou viditelně unavená zvířata. Majitelé zoo ovšem tvrzení velmi striktně odmítají.

Zoologická zahrada v Buenos Aires, která lidem umožňuje jezdit na lvech a krmit medvědy, tvrdí, že šelmy stačí před tím, než přijdou do styku s lidmi, pořádně nakrmit. Zároveň jsou prý šlemy vychovávány společně se psy, aby se „naučily hranicím“, co smí a co ne.