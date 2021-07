Tolik nul jsme v životě neviděli. Banka omylem připsala páru na účet přes bilion

„Měli jsme tam padesát miliard dolarů. A jediné, na co jsme pomysleli, bylo, kdo asi zaklepe na naše dveře. Protože nikoho s takovým bohatstvím jsme pochopitelně neznali,“ uvedl James pro televizi Fox s tím, že takový počet nul na bankovním účtu nikdy neviděl.

„Byl to chvilkový skvělý pocit vidět tolik nul. Jsem totiž spíš členem jednočárkového klubu, ne tříčárkového,“ doplnil se smíchem James. V anglosaských zemích se totiž řády tisíců, milionů, miliard a další oddělují čárkou a místo desetinné čárky se používá tečka. Nejčastěji se používá výraz dvoučárkový klub, který označuje lidi s majetkem v milionech dolarů.

Chvíli prý James koketoval s ideou neznámého strýčka, který mu odkázal pohádkové bohatství. Pokud by tato fantaskní představa byla pravdivá, Jamese a jeho manželku by to katapultovalo na 25. místo žebříčku nejbohatších lidí světa.