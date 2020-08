Studentka během přednášky zjistila, že je multimilionářka

Vysokoškolská studia se nesmazatelně zapíšou do paměti dvacetileté studentce australské univerzity v Glenelgu. Během přednášky totiž zjistila, že se z ní díky výhře v loterii stala milionářka a následujících dvacet let bude dostávat měsíčně 20 tisíc australských dolarů (317 tisíc korun), píše The Australian.