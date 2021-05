Snubní prsten ztracený v moři našli navlečený na rybě

Když Nathan Reeves ztratil v lednu prsten v moři u ostrova Norfolk východně od Austrálie, ani on ani jeho manželka netušili, že by ho ještě někdy mohli spatřit. To se však změnilo tento týden. Při šnorchlování ho viděla Susan Priorová. Má to však jeden háček: prsten byl navlečen na rybě, kterou ještě zbývá chytit.