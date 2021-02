Školní bazén obsadily hladové opice

„Dřív jsme plavali v bazénu během tělocviku. Od té doby, co přišly opice, už jsme si nezaplavaly. Chovají se, jako by jim to tu patřilo,“ uvedla jedna ze studentek. „Jednou mi ukradli oblečení na tělocvik, do kterého jsem se chystala převléct. Nepokoušela jsem se je honit, protože jsem se bála, že na mě zaútočí,“ dodala studentka.