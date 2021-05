Signal Festival spojí vědu a umění. Laserový paprsek protne Petřín a Akademii věd

Obě instituce také chtějí připomenout 61 let, které uplynuly od 16. května 1960, kdy americký fyzik a inženýr Theodore Maiman úspěšně spustil vůbec první laserový systém na světě. Mezinárodní organizace UNESCO ustavila v roce 2017 16. květen jako Mezinárodní den světla, od roku 2018 se tato událost slaví napříč kontinenty.

„Paprsek představuje instalaci laserového světla, které míří z Petřínské rozhledny na sídlo Akademie věd. Je to připomenutí a oslava Mezinárodního dne světla. Připomínáme tento ušlechtilý zdroj světa a to, co dobrého světlo přináší společnosti,“ sdělil Novinkám ředitel výzkumného centra ELI Beamlines Roman Hvězda.