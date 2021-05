Šest procent Američanů věří, že by obstáli v pěstním souboji proti grizzlymu

Dle výsledků si nejvíce dotázaných, konkrétně 72 procent, věří na krysu. O něco méně, 69 procent, na kočku domácí, 49 procent lidí by si trouflo na středně velkého psa, na psa většího vzrůstu už ale pouze 23 procent. Téměř třetina dotázaných by si věřila v souboji proti orlovi.

Společnost YouGov zkoumala i to, jak lidé vidí procentuální úspěšnost v potenciálních soubojích mezi jednotlivými zvířaty (včetně lidí). Podle dotázaných by nejčastěji obstál slon s nosorožcem (74 procent vítězství). Na druhém místě se 73 procenty skončil medvěd grizzly.

YouGov also polled Americans on animal vs. animal matchups. Elephants win! Geese loose. pic.twitter.com/DGVmApTKTR

Podle americké Správy národních parků by se měl člověk v prvé řadě snažit útoku grizzlyho vyvarovat. V nejlepším případě by měl zůstat klidný a rozhodně by neměl utíkat. V případě, že grizzly přece jenom zaútočí, měl by použít sprej na medvědy a eventuálně zaujmout polohu plodu, rukou si zakrýt krk a hrát mrtvého. Pokud nic z toho nepomůže, teprve poté přichází na řadu souboj.