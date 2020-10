Sedmnáctiletá Američanka má nejdelší nohy na světě

„Pořád se bouchám o něco do hlavy. Sednout si do auta je opravdu komplikované. Kalhoty a legíny musím mít šité na míru,“ posteskla si rekordmanka.

Získáním titulu chce inspirovat všechny vysoké ženy, aby se za to nestyděly. Sama s tím má totiž zkušenosti. „Byla jsem šikanovaná, protože jsem byla vyšší než všichni ostatní. Myslím, že nevěděli, jak to zpracovat. Asi ve druhém ročníku jsem se ale přestala starat o to, co si o mě lidé myslí.“