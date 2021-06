Sedmiletý chlapec plaval hodinu proti proudu, aby zachránil otce a sestru

Malá dívka se pustila člunu a řeka ji rychle unášela pryč. Jakmile to otec uviděl skočil okamžitě do vody a snažil se jí chytit. „Křikl jsem na ně, že je miluju, protože jsem si nebyl jistý, co se v následujících chvílích stane,“ uvedl Poust pro místní pobočku CNN.