Ruská seniorka skočila do ledové řeky, aby zachránila uvízlého psa

„Bez váhání jsem se svlékla a skočila do vody. Byl tam led, proto se pes nemohl dostat na břeh. Prolomila jsem led svým tělem a pomohla mu,” svěřila se Daily Mailu Voskovykhová.

Navzdory odvážnému činu se Ruska, která se ještě do začátku koronavirové pandemie pravidelně otužovala, za hrdinku nepovažuje. „Každý by udělal to samé,” řekla pokorně.