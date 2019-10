Rus žaluje Apple, že z něj telefon udělal homosexuála

Co přesně se stalo a z čeho Razumilov firmu Apple viní? V roce 2017 si na svůj iPhone nainstaloval aplikaci virtuální peněženky. Místo objednaných Bitcoinů mu však přišlo podle ně přišlo 69 GayCoinů – to je kryptoměna vyrobená pro členy LGBTQ komunity. K transakci měla být připojena zpráva s textem „Neodsuzuj, dokud to nezkusíš“.