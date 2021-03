Rozhodně nejsme rasistická rodina. Princ William poprvé reagoval na výroky Meghan a Harryho

„Lidé v paláci doslova vyšilují z toho, co se stalo, a někteří zaměstnanci by velice rádi veřejně vyvrátili to, co o nich bylo řečeno,“ uvedl pro Daily Mail zdroj z paláce. „Ale královna zaujala velmi uměřený a rozumný postoj. Jde příkladem. Tohle je záležitost, kterou si musí urovnat ona a její rodina,“ dodal zdroj.