Rekordman viděl posledního Spider-Mana v kině 292krát

Florida man breaks world record by spending 720 hours watching latest Spider-Man movie https://t.co/goSVAAtXyY

K zapsání do Guinnessovy knihy rekordů ovšem nestačilo pouze přijít do kina. Musel se aktivně dívat, to znamená žádný telefon, šlofík, dokonce ani návštěva toalet. Promítání ale Alanis poměrně umně kloubil s prací i s rodinným životem.