Rakouská víska Fucking zmizí za měsíc navždy z map

Až pojedete v příštím roce do Rakouska a zadáte si do navigace název turisty tolik oblíbené vesnice Fucking, aplikace vám buď nahlásí chybu, nebo vám doporučí vesnici Fugging. To bude totiž nové jméno vísky, která se svým názvem dostala na světové mapy zajímavých destinací. Historici přitom zdůrazňují, že název není vulgární, a pochází prý dokonce možná až z 11. století. Masový turismus 21. století však nepřežije.