Radní z Osla projednají nápravu ostudy s vánočním stromem pro Londýn

To, že stav doručeného stromku byl žalostný, uznala i norská strana. Radní Osla se proto sejdou, aby vyřešili, jak situaci napravit. Shoda mezi nimi nepanuje. Zatímco liberální koalice by ráda případně poslala do Anglie nový strom, konzervativní opozice má obavy, že by nemusel dorazit včas. Navrhuje tedy, aby Oslo poslalo Londýnu peníze, aby si mohl sehnat na Trafalgarské náměstí reprezentativní strom z Anglie.