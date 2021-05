Princ Harry se v dalším rozhovoru opět navezl do královské rodiny

Právě proto se společně s Meghan rozhodli odejít do USA. „Nebylo to v plánu, ale někdy musíte udělat takové rozhodnutí a upřednostnit rodinu a své mentální zdraví,“ vysvětlil vévoda ze Sussexu.

„Víte, je to práce – usmívej se a smiř se s tím. Bylo mi po dvacítce, když jsem si pomyslel: Tenhle džob nechci. Nechci tu být, nechci to dělat. Podívejte se, co to udělalo s mojí mamkou. Jak se v tomhle můžu usadit a mít ženu a rodinu, když vím, že se to stane zase,“ uvedl Harry.