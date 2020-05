Při západu slunce na Filipínách byly spatřeny hned tři vodní sloupy

Okouzlující přírodní jev mohli spatřit 30. května večer obyvatelé filipínského ostrova Talim, který spadá do provincie Rizal, v 18 hodin místního času. Na záběr jsou vidět hned tři vodní sloupy táhnoucí se od tmavě šedého mraku k oceánu na obzoru.

Na zhruba pětiminutovou podívanou, než se sloupy rozptýlily, se seběhly podívat stovky místních obyvatel. „Byly tam tři vodní sloupy. Bylo to to nejúžasnější, co jsem kdy na moři viděl,“ popsal pro agenturu AP svůj zážitek zdejší rezident Ray Cruz.