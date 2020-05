Prezidentka Čaputová má nového partnera, svého bývalého poradce

Rizman stál v minulosti v čele ochranářské organizace Greepeace Slovensko a s Čaputovou se pracovně znají 13 let. Společně vystupovali například proti skládce odpadu ve městě Pezinok, odkud Čaputová pochází. Pak pracovali společně také v občanském sdružení Via iuris. Po nástupu Čaputové do funkce se Rizman stal poradcem hlavy státu pro otázky životního prostředí a občanskou společnost.