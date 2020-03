Před 30 lety ztratil paměť i rodinu. Díky zprávám o koronaviru si zase vzpomněl

Když se před desítkami let vydal za prací, těžko ho mohlo napadnout, že vlastní rodinu uvidí až za 30 let, navíc díky globální pandemii koronaviru. Přesně to se však stalo Číňanovi Ču Ťia-mingovi, jenž v roce 1990 vyrazil ze svého rodného města hledat práci.