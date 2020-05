Potok v Austrálii má sytě růžovou barvu, nikdo zatím neví proč

Už druhým dnem se snaží zástupci australského Úřadu pro ochranu životního prostředí přijít na to, proč má Edgarův potok na severu Melbourne nepřirozeně růžovou barvu. Jediné, co je zatím jisté, je, že to nemá na svědomí příroda, ale lidská činnost. Růžová tekutina do potoka vytéká z potrubí, jež do něj ústí.

„Myslela jsem, že je to nějaký igelit, ale když jsem přišla blíž, všimla jsem si, že to vychází z potrubí a že takhle růžová je přímo ta voda,” sdělila webu The Age Melbourňanka Tara DeGraft-Hayfordová. „Vypadalo to hodně hustě a barva byla tak jasná, skoro, jako by to bylo nějaké mýdlo, ale to to nebylo. Vážně podivné,” dodala.