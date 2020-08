William a Harry spolu nemluví

Cesty obou bratrů, kteří si byli velice blízcí, se stále více a více rozcházejí. Scobie to uvedl v televizním rozhovoru pro True Royalty TV, internetovém kanálu, který se zabývá královskou rodinou.

„Myslím, že to byla chvíle, kdy se to mezi Sussexovými a Cambridgeovými obrátilo špatným směrem,“ uvedl Scobie. Podle něj měl William pocit, že Harryho kroky poškozují reputaci monarchie.

„Ta prohlášení (Harryho a Meghan, pozn. red.) nebyla interně prodiskutována. To je to, co nejvíce ublížilo Williamovi, který sedí na dvou židlích. Je totiž nejenom bratrem, ale také budoucím králem a prostě cítil, že tohle poškodilo reputaci rodiny,“ uvedl Scobie.