Plánoval vyhnat Putina, teď sibiřský šaman opět táhne na Moskvu

Na videu, kde je nahrán pouze hlas, je popsán plán cesty. „Poputujeme přes celou Sibiř, dojdeme do oblasti Uralu a odtamtud už je to do Moskvy coby kamenem dohodil. Náš pochod bude rychlejší – já na koni, vy na technice,“ citovala ho internetová televize Dožď.