Opilý majitel restaurace vyděsil trojici zlodějů

Záběry z bezpečnostní kamery v jedné restauraci ve Fu-čou, hlavním městě provincie Fu-ťien na jihu Číny, ukazují trojici zlodějů, která se vloupala do budovy. Tím, jak se vehementně vloupávali do restaurace, vzbudili opilého majitele, který se posadil na matraci, kde vyspával. To trojici zlodějů stačilo, aby se obrátila na zběsilý úprk.