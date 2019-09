O domácí zbytky se na břeclavském sídlišti postarají slepice

„Snažíme se zpopularizovat téma bioodpadu v souvislosti na motivační program třídění odpadu, který chceme spustit od začátku následujícího roku. V zástavbě rodinných domů to samozřejmě bude jednodušší. Chceme systém aplikovat i na sídliště, to se u nás zatím nikdo nepokusil. Pilotní je právě umístění tady na největším městském sídlišti, kde žije šest tisíc obyvatel,“ uvedl místostarosta Jakub Matuška (Mladí a Neklidní).

„O této formě jsme se bavili delší dobu, považovali jsme myšlenku zapojit do toho sídliště za kontroverzní, ale nakonec to bylo celkem vtipné,“ řekl Matuška k premiéře, kde školáci a předškoláci sledovali kouzelníka, který jim princip biotejneru představil jako kouzlo.

Na jedné straně je část, kam lidé vhodí zbytky jídel. Slepice si vyberou, co jim chutná, ostatní zůstane a poslouží jako hnojivo. Za krmení se drůbež odvděčí vajíčky. Prototyp má vyřešit likvidaci bioodpadu stovky lidí, za rok promění v kompost čtyři tuny domácího odpadu.

„Systém je náročný na přípravu, je s ním spojená značná logistická zátěž, Aby se osvědčil, bude náročný na lidi, na vzdělávání, přináší navíc četné právní problémy,“ řekl Matuška. „Filozofií biotejneru je dát kuchyňské zbytky slepicím, co sní, to sní, zbytek se zkompostuje. Jde nám o to naučit lidi třídit a dát slepičkám něco dobrého,“ řekl Radek Staňka z projektu Moje odpadky. Skelet bedny vytvořil Staňkův známý, zbytek udělal sám. Biotejner si chce nechat patentovat, záleží ještě, jak se první osvědčí v provozu.