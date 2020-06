Nevšední trénink: Takhle se chytá kobra holýma rukama

Snímky, které pocházejí z 31. března, zveřejnily na konci minulého týdne tiskové agentury. Zachycují cvičitele, který ukazuje kolegům, jak správně zacházet s kobrou královskou. Jeden z cvičících záchranářů se ji snaží odchytit holýma rukama, ale jak je vidět, není to nic jednoduchého.

Kobra královská měří v dospělosti i přes pět metrů a je jedním z nejrozšířenějších nebezpečných hadů v Thajsku. Sice nedisponuje tím nejsilnějším jedem, jaký mohou hadi mít, ale do své oběti je schopný ho vstříknout takové množství, že by to mohlo zabít i slona.