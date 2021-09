Němečtí vědci učí chodit krávy na záchod

Proti klimatické změně se rozhodli bojovat vědci z Výzkumného institutu pro hospodářská zvířata v německém Rostocku velmi neotřelým způsobem. Rozhodli se, že krávy naučí chodit na nočník. To by mělo snížit emise oxidu uhelnatého, který tato domácí zvířata vypouštějí do ovzduší, když vyměšují.