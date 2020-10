Neinteligentní android urazil ruské kosmonauty. V Roskosmosu to vře

Android Fjodor zatím přišel o svůj účet na Twitteru. O jeho obsahu server informoval s upozorněním, že zpráva je určena čtenářům starším šestnácti let: „Mé mínění o lidech není zrovna vysoké,“ poznamenal v jednom z posledních příspěvků Fjodor, který je podle některých vybaven umělou inteligencí.

V následujícím příspěvku zdůraznil, že „na rozdíl od Surajeva a Samokuťajeva“ roboti nepodléhají slabůstkám, neporušují zákaz konzumace alkoholu na vesmírné stanici a nevykládají nesmysly, ale bezezbytku a bez povšimnutí plní své letové úkoly a nesnaží se dezertovat z oddílu kosmonautů do parlamentu.

Fjodor se současně domáhal návratu na oběžnou dráhu, protože se tehdy se svými úkoly vyrovnal lépe „než ti poslanci“. Newsru upozornil, že androidovy výpady následovaly poté, co se Surajev na Twitteru omluvil prvnímu kosmonautovi světa Juriji Gagarinovi za zaostávání Ruska za Spojenými státy.

Robot Fjodor už do kosmu nepoletí. Překážejí mu nohy

„Obrátím se na soud, neprominu to a Maxim Surajev taky ne. Jsme Hrdinové Ruska, poslanci a nějaký mizera o nás takhle píše? To je na soud,“ prohlásil Samokuťajev, který si na nadávání na sociálních sítích už stěžoval šéfovi ruské vesmírné agentury Dmitriji Rogozinovi, který prý vůbec netušil, co se děje.