Najděte si sexuálního partnera, nabádá ústav nezadané občany

Příručka však jedním dechem dodává, že by se lidé měli vyhnout kontaktu s nemocnými lidmi, což by mohlo vést k šíření nákazy. „Pokud si takového partnera najdete, diskutujte o tom, kolik dalších lidí budete vídat. Čím více takových lidí bude, tím větší je šance na šíření nákazy,” varuje ústav.

Zda je covid-19 sexuálně přenosný, zatím nebylo potvrzeno, ale ani vyvráceno. Studie čínských vědců ovšem naznačuje možnost, že by varlata mohla sloužit jako místo, kde může virus přežívat, i když se tam nemnoží. Kdyby tam přežíval delší dobu, mohlo by se stát, že by se při pohlavním styku mohl přenést na partnera.