Na americkém čtvrťáku se poprvé objevila černoška

Slávu si získala na konci 60. let, kdy vyšla její autobiografie I Know Why the Caged Bird Sings (Vím, proč ptáček v kleci zpívá), kde popisuje svoje dětství na rasově segregovaném jihu USA. Za svůj život získala řadu čestných doktorátů a napsala přes 30 bestsellerů. V roce 2010 jí tehdejší prezident Barack Obama udělil nejvyšší civilní ocenění americké vlády, Prezidentskou medaili svobody. Angelouová zemřela v roce 2014 v 86 letech.