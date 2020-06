Mořští koníci v San Antoniu přivedli na svět mladé na Den otců

Na videu můžeme vidět, jak mořský koník vypouští do vody mladé koníky. U tohoto tvora je pozoruhodný jeho rozmnožovací proces, protože mláďata donáší otec. Koníček se tře v období od května do června, kdy dojde k výběru partnera. Samička následně naklade vajíčka o velikosti 2 mm do břišního vaku samce, který po dobu tří až pěti týdnů chová zárodky uvnitř. Po této době se líhnou zcela vyvinutá mláďata o velikosti 12 mm, která dorůstají do dospělosti ve volné vodě.