Mladíky překvapil v domě medvěd, načapali ho u lednice

Jak píše server CNN, Sherman informoval svou matku pomocí chytrých hodinek, aby nechodila dolů a zároveň zavolal na tísňovou linku. Mezitím se oba mladíci snažili medvědovi zablokovat cestu dál do domu. Jak matka posléze uvedla, je to to nejhorší, co se může stát, když se mezi vás a vaše dítě postaví medvěd.