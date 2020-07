Mladík proměnil společenskou hru v rafinovanou žádost o ruku

Společenská hra Taboo nese podtitul Hra nevyslovitelné zábavy a je podobná části u nás známějších Aktivit. Hráči musejí uhodnout co největší počet slov na kartách, přičemž jejich spoluhráč jim může napovídat, aniž by použil klíčová zakázaná slova.

„Není to pravda, mám čtyři,“ namítl Daunta. Poklekl na jedno koleno, aby karty na zemi posbíral a pak nahlas přečetl uhádnutá slova: „Wheel, you, merry, me“. V angličtině to zní stejně jako otázka „Will you marry me?“ (Vezmeš si mě?).