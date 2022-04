Luskouni z Tchaj-wanu už jsou v Praze

Mezinárodní svaz ochrany přírody (International Union for Conservation of Nature - IUCN) řadí mezi ohrožené druhy všech osm asijských a afrických druhů luskounů. Za posledních deset let byl odhadem uloven více než milion jedinců tohoto druhu. Důvodem je to, že příslušníci některých tradičních asijských a afrických kultur připisují šupinám luskounů léčivé účinky. Šupiny mají pomáhat například s kožními problémy, s artritidou i astmatem. Tito savci vzhledem připomínající šišku se ale loví i kvůli masu. Někteří Asiaté ho považují za luxusní delikatesu a symbol bohatství a vyššího společenského postavení.