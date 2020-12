Královny brčálového rybníčku. Pod účastnicemi soutěže krásy se utrhl most

Když se 30 soutěžících o titul Miss Thajska vydalo pózovat na most, hýřily všechny dívky úsměvy a vše vypadalo naprosto perfektně. Během okamžiku se však celý obraz změnil, protože se most pod nimi zřítil a všechny spadly do kalného brčálového rybníčku.