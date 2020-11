Královna si na vakcínu počká. Británie nebude při distribuci dělat žádné výjimky

K vakcíně se Britové dostanou jen přes NHS (Národní zdravotní službu). Nebudou ji moci zakoupit bohaté společnosti pro své zaměstnance, výjimku nedostane ani královský palác či premiér. Pro deník Telegraph to uvedl nejmenovaný vysoce postavený zdroj z britské vlády.

Nebude speciální zacházení pro nikoho.

Vyvrací tak obavy z toho, že vysoce omezený počet vakcín, se nedostane k lidem, kteří ji budou potřebovat nejvíce. Vláda již v září tyto lidi rozdělila do 11 skupin. V první fázi obdrží Británie 10 milionů dávek vakcíny od BioNTechu a Pfizeru. Vzhledem k tomu, že člověk potřebuje očkování dvě, dostane se tak zpočátku pouze na lidi přiřazené do skupiny první a částečně do druhé.

Do první skupiny spadají klienti a zaměstnanci pečovatelských domovů (zhruba milion lidí), do druhé lidé nad 80 let věku a zaměstnanci ve zdravotnictví (zhruba 5 milionů lidí).

Ve třetí skupině jsou lidé nad 75 let, ve čtvrté nad 70 a v páté nad 65. Následují lidé s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 mladší 65 let, v sedmé skupině jsou lidé mladší 65 let se středním rizikem. Osmá až desátá skupina je určena pro obyvatele nad 60, respektive 55 a 50 let. V jedenácté skupině je pak zbytek obyvatelstva.

Pořadí skupin není definitivní

„Očekáváme, že každý obdrží vakcínu v tom pořadí, které určil Spojený výbor pro vakcinaci a imunizaci (JCVI),“ sdělil Telegraphu vládní zdroj. „Nebude speciální zacházení pro nikoho,“ dodal.

Pokud by bylo pořadí skupin definitivní, 94letá královna Alžběta by připadala do 2. skupiny, následník trůnů, 71letý princ Charles do skupiny čtvrté a princ William až do skupiny poslední. Britský premiér Boris Johnson pak do skupiny deváté.

Pořadí, v jakém bude vakcína mezi obyvatele Velké Británie distribuovaná, se ale ještě může měnit. Vláda ubezpečila, že konkrétním skupinám obyvatel dá vakcínu jen v případě, že bude bezpečná.

Ať jde královna mezi prvními, chtějí lidé

Mezi lidmi vyvolala informace o tom, že královna a její rodina nebudou mezi prvními, kteří vakcínu dostanou, vlnu nevole.

„Doufám, že to bude tak, že královna a vévoda z Edinburghu budou na začátku fronty na vakcínu. Za roky služby by si to opravdu zasloužili,“ uvedl jeden z fanoušků královského paláce.