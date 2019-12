Kradl z banky ve velkém peníze, pak se s nimi chlubil na fotkách

Pokud by existovala nějaká příručka, jak se nechovat po krádeži, jistě by v seznamu rad stálo doporučení, aby pachatel hned nezačal utrácet ukradené peníze. Zda by tam byla i rada, že se s nimi nemá fotit, není jisté, protože se to zdá naprosto samozřejmé. Přesto se najdou zloději, kterým to jasné není. Tím posledním případem je Arlando Henderson ze Severní Karolíny.