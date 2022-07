Kostru gorgosaura vydražili za 150 milionů korun

„To je to, co dělá tohoto dinosaura tak vzácným,“ uvedla viceprezidentka aukčního domu Sotheby’s Cassandra Hattonová. „Jenom několik gorgosaurů bylo nalezeno v takto zachovalém stavu a všichni jsou v muzeu. Tohle je jediný určený pro komerční trh,“ dodala.

Gorgosaurus žil zhruba před 77 až 74 miliony let na území dnešní severozápadní Severní Ameriky. Jde o rod teropoda (taxon, který zahrnuje druhohorní dinosaury kráčející po dvou nohách včetně linie ptáků) patřící do čeledi tyranosauridů. Jak už název napovídá, jeho příbuzným je tedy i slavný druh Tyrannosaurus rex, který však žil později, v období před 68 až 66 miliony let.