Konec kokrhání se nekoná, Maurice může zpívat dál

Podle majitelky kohouta Corinne Fesseauové čtvrteční verdikt znamená, že podobně by skončily všechny případné soudní spory týkající se venkovských zvuků, například zvonění zvonů nebo kvákání žab. Vesnické ruchy by mohly být chráněny i zákonem, který by se mohl nazývat Mauricův, navrhla Fesseauová.