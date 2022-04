Keňan randí s identickými trojčaty. S každým tráví stejný čas

S Bigmanam se nejprve seznámila Cate, která o něm následně informovala i své sestry. Brzy poté se trojice žen muže zeptala, zda by nechtěl začít romantický vztah se všemi sestrami zároveň. A Bigman souhlasil.

„Sledovala jsem ho na YouTube a jednoho dne jsem o něm řekla sestře Mary. Ta se mi svěřila, že se jí líbí, a když jsme ho ukázaly sestře Eve, zjistily jsme, že se jí líbí taky,” popsala Cate, jak se vyvíjely začátky neobvyklého vztahu.

Společné rande v pátek

Aby na sebe trojčata nežárlila, vytvořila speciální harmonogram, díky kterému Keňan tráví se všemi sestrami stejný čas.

„Naplánovaly jsme to tak, že každou z nás bere ven postupně v pondělí, v úterý a ve středu. V pátek pak máme společné rande. Podmínkou je, že nás musí milovat všechny stejně. Alespoň by se o to měl snažit,” svěřila se trojčata.

Bigman, jenž o sobě říká, že je obchodník a tvůrce obsahu, novinářům sdělil, že mít více žen najednou je pro něj zcela přirozené.

„Věřím, že moje láska nepatří pouze jedné ženě a že jsem byl narozen jako polygamní osoba, to o mně ví každý. Jsem vždy upřímný a věrný. Moje bývalé přítelkyně mě vždy opustily, protože jsem chtěl do vztahu přivést další ženu. Nechci podvádět, chci jenom přidávat a do cesty mi vždy shodou okolností přijde další požehnání,” vysvětlil Keňan svoji vztahovou teorii.

Od sebe je nerozezná

Cate, Eve a Mary se svěřily, že je to úplně poprvé, co sdílí jednoho partnera, a že do jejich polyamorního vztahu jednoznačně žádnou další ženu nechtějí – bez ohledu na to, jaký názor na to má Bigman.