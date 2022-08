Když slona bolí kel. Úřadovat musely pily a velké vrtáky

O Madhubalu bude po operaci pečovat zoo v Karáčí. Madhubala byla jako slůně odchycena v Tanzanii, odloučena od matky a převezena před 14 lety do Pákistánu. „Jsme šťastní, že se podařilo poprvé provést takový zákrok v této zoo na stojícím zvířeti, které nebylo pod celkovou anestezií. Pro tohoto slona by to bylo nebezpečné a mohlo by to skončit jeho smrtí, to jsme nechtěli,“ řekl Amir Chalíl, který tým veterinářů vedl.