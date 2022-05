Japonec omylem získal miliony, obratem je prohrál

„Nejde to vrátit zpět. Nebudu utíkat. Za svůj zločin zaplatím,“ řekl podle japonských médií. Veškeré finance podle svého právního zástupce prohrál v on-line kasinech. „Momentálně ty peníze nemám a nemám nic, co by mělo majetkovou hodnotu. Je opravdu těžké to vrátit,“ citoval právní zástupce svého klienta.